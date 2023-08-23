В Краснодаре приставы вернули матери похищенного отцом сына

В Краснодаре судебные приставы добились передачи сына от отца матери. Родитель скрывал мальчика от бывшей супруги, с которой по решению Гагаринского райсуда Севастополя должен проживать несовершеннолетний, сообщает УФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

«Отец увез сына в Краснодар. Именно здесь проводились исполнительные действия. Судебный пристав-исполнитель установил адрес проживания должника — съемную квартиру на ул. им. Жлобы (неподалеку от парка "Краснодар") — и разъяснил гражданину последствия уклонения от исполнения решения суда»,— отмечено в сообщении ведомства.

Исполнительные действия по передаче ребенка проводились с привлечением специалиста по вопросам семьи и детства, а также участкового уполномоченного полиции. В их присутствии отец добровольно передал сына матери.

Наталья Решетняк

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