Хоккейный СКА обыграл «Автомобилист» в первом матче турнира им. Пучкова

В стартовом матче предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова петербургский хоккейный клуб одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча состоялась накануне, 22 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами у петербургских армейцев отметились Эмиль Галимов, Александр Никишин, Сергей Толчинский, Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов. В составе гостей отличились Максим Денежкин и Никита Бледнов.

По регламенту турнира, после окончания основного времени матча команды провели овертайм в формате 3 на 3, в котором сильнее оказался «Автомобилист». В серии послематчевых буллитов удача была уже на стороне СКА.

Следующий матч хоккеисты из Петербурга проведут сегодня, 23 августа. Их соперников станет ХК «Сочи».

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