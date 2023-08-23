В Свердловской области будут судить троих мужчин, которые похитили женщину и держали ее заложниках

В Свердловской области начнут судить троих мужчин 60-ти, 57-ми и 42-х лет. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, по данным следствия, они похитили 47-летнюю женщину, держали ее в заложниках и угрожали убийством, вымогая деньги с родственников за выкуп.

По данным следствия, 11 января между поселками Ольховка (Сысертский ГО) и Двуреченск вблизи коттеджного поселка Кадниково мужчины напали на женщину. Применяя насилие, они привезли ее в дом в село Сухоложского района и удерживали под угрозой убийства с целью получения выкупа.

«Впоследствии обвиняемые связались по телефону с родственниками потерпевшей и выдвинули требование о передаче им крупной денежной суммы в обмен за ее освобождение»,— сказано в сообщении. Однако следователи и полицейские возбудили уголовное дело по факту исчезновения женщины, провели ряд необходимых мероприятий, в результате которых вышли на след обвиняемых и освободили заложницу.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, женщина возглавляет коммерческую структуру, деятельность которой связана с реализацией питьевой воды. До инцидента она поехала из Сысерти в Двуреченск на машине марки Mercedes и не вернулась. Автомобиль позже был обнаружен брошенным на дороге.

Также по его словам, когда женщина ехала на Mercedes, ее преследовала машина марки ВАЗ с выключенными фарами. Поиски женщины заняли три дня. После освобождения ее доставили в городскую больницу Сысерти, но госпитализация ей не потребовалась.

В зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с применением предметов, используемых в качестве оружия; с применением насилия, опасного для здоровья, и с угрозой применения такого насилия), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Полина Хабарова

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