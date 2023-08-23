В Суэцком канале столкнулись два танкера, один из которых перевозил газ, сообщил в Twitter сервис отслеживания движения судов Marine Traffic. Информации о пострадавших нет.

Один из танкеров — Burri с Каймановых островов, другой — BW Lesmes, он шел под флагом Сингапура и перевозил сжиженный природный газ. Другие детали не приводятся. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

В июне в Суэцком канале сломался танкер по пути из России в Китай. Из-за этого на несколько часов приостанавливали судоходство, но его восстановили в тот же день.

Лаура Кеффер