Главные новости к утру 23 августа

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один дрон врезался в здание в «Москва-Сити».

Аэропорты Москвы временно не принимали и не отправляли самолеты на фоне сообщений об атаках дронов. Были задержаны 25 рейсов, еще восемь отменено.

Врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами России назначен генерал Виктор Афзалов вместо Сергея Суровикина, сообщил источник «РИА Новостей».

Президент России Владимир Путин в ночь на 23 августа встретился в Кремле с врио главы Запорожской области Евгением Балицким и врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Разрешение на проведение клинических исследований лекарств для лечения гепатита С получили 13 компаний, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-24» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

Брошенные на улицах арендные и личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Nestle с сентября из-за девальвации рубля повысит на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока. Подробнее — в материале «Ъ».

«Роскосмос» и структура «Газпрома» заинтересовались восстановлением разукомплектованных самолетов Ту-204 для деловых перевозок. Подробнее — в материале «Ъ».

О предстоящих событиях 23 августа — в анонсах «Ъ».