В Волгограде осудили ростовскую экс-судью за хищение средств Надежды Цапок

Приговором Волгоградского областного суда бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в пособничестве при фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 33, ст.303 УК РФ), пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Светлане Мартыновой назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение трех лет. Также суд удовлетворил иск о взыскании 92 млн руб. в пользу потерпевшей Надежды Цапок.

По версии суда и следствия, уроженка станицы Кущевской Светлана Мартынова с 2004 по 2009 года работала судьей Кущевского районного суда Кубани, следующие три года — Арбитражного суда Ростовской области, после ушла в отставку и занялась частной юрпрактикой. В этот период ее отец и брат создали ЗАО «Маяк», к которому перешли права на бывшие сельхозугодия матери лидера Цапковской ОПГ Надежды Цапок.

Приговором установлено, что в 2014 году Светлана Мартынова с сообщниками разработали схему хищения средств, находившихся на арестованном банковском счете Надежды Цапок. Подсудимая не признает себя виновной.

В 2018 году Светлана Мартынова была приговорена к семи годам за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко. Новое наказание, которое определил Волгоградский областной суд, по совокупности обоих приговоров. Срок отбытия наказания осужденной пересчитают с учетом ее длительного пребывания в СИЗО (Светлана Мартынова была арестована в 2017 году).

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram