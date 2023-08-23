Омский «Иртыш» выбыл из Кубка России после поражения в Челябинске

«Иртыш» выбыл из розыгрыша Кубка России по футболу. В 1/128 финала омичи уступили «Челябинску».

Игра прошла в Челябинске 22 августа. Ее исход решил точный удар Данилы Козлова, который принес победу хозяевам со счетом 1:0.

Как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер омичей Валерий Петраков, из-за травм на поле не вышел ряд ведущих игроков. «Был хороший шанс проявить себя нашим молодым ребятам, нашим воспитанникам… Но, к большому моему сожалению, я этого не увидел»,— отметил он.

23 августа в этом же раунде Кубка России в столице Алтайского края встретятся местное «Динамо-Барнаул» и «Новосибирск».

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Валерий Лавский