Илья Гришаев: «Мне нравится смотреть на искусство, глядя вкось»

Фото: Фонд Музея современного искусства «ПЕРММ»; russianartarchive.net
- О телесности
Остро заметил, когда взялся за книгу Жан-Люка Нанси «Corpus», телом читая тело о телах и там же — следы тел, свойства, так оказываешься на перекрестках роя. Приходишь на выставку падающих скульптур и падаешь с ними. И мне нравится смотреть на искусство, глядя вкось, так мое тело узнает другое. В живописи это физическое присутствие особенно чувствуется.
- О рисунке
Разно рисую давно, и в какой-то момент — было это, кажется, зимой — графический язык замер абстрактным, так гораздо интереснее. И веселые, и смешные, и легкие, и самостоятельные, говорю: это Имена. Это похоже на дневник, серии-погружения, когда целиком кутаешься в работу более внимательно. Кажется, тут письмо и образ, и буква А была когда-то больше головой быка.
- О копировании и переводе
Расскажу про «кувырки», это серийные переводы рисунка-письма из материала в материал, так циркулируют образы, превращаясь в фигурные алфавиты. Но вот вопрос в том, что именно циркулирует, какое зерно кружится в этой циркуляции. Что за доля остается несводимой?
- Об образовании
Моя работа в образовании — а это и независимые инициативы, и музейные педагогики, и работа в общеобразовательной школе — самыми невероятными способами сплетается-переплетается с такой разной и сложной работой в поле аудиовизуальных практик искусств. Получается этакий клубок из лоскутов-частей, каждая часть и каждый лоскут которого постоянно пробуют выйти за свои границы процессов и знаний, поменяв положение и взгляд.