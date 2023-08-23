Главные анонсы 23 августа

Президент России Владимир Путин примет участие во встрече лидеров БРИКС, посвященной возможному расширению состава участников объединения, и в заседаниях в узком и в расширенном составе (в режиме видеоконференции).

Москве состоится заседание Центральной избирательной комиссии.

Басманный районный суд Москвы проведет заседание по делу блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии.

В краевом суде Перми пройдет заседание по делу о похищении людей и их заточении в центре реабилитации наркозависимых «Титан».

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) проведет заседание по делу криминального авторитета Аслана Гагиева (по прозвищу Джако), обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек.

В 4:08 мск на космодроме «Байконур» состоится старт ракеты «Союз-2.1а», которая отправит к Международной космической станции грузовик «Прогресс МС-24».

Индийский луноход совершит посадку на Луну.

В Киеве пройдет саммит «Крымская платформа».

В США состоятся дебаты претендентов на пост президента от республиканской партии.

В Зимбабве пройдут президентские и парламентские выборы.