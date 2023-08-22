Российские истребители подняли в небо из-за дронов-разведчиков в районе Крыма

Два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО были подняты в небо над Черным морем после обнаружения у госграницы двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным оборонного ведомства, дроны осуществляли воздушную разведку в районе Крымского полуострова, но после предпринятых мер беспилотники изменили курс и покинули приграничный район.
TB2 Bayraktar — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник.
MQ-9 Reaper — американский модульный разведывательно-ударный беспилотник.
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