Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил источник громких звуков в городе 22 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

«В Казачьей бухте ориентировочно до 23 часов флот проводит учебные стрельбы»,— написал он Telegram.

Глава Севастополя подчеркнул, что в городе все спокойно. Ранее местные жители сообщили в соцсетях о звуках стрельбы.

Рано утром 22 августа экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Следом стало известно о двух сбитых беспилотниках у берегов полуострова.

Наталья Решетняк

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