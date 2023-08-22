Главные новости за 22 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Суд обратил в доход государства имущество бывшего замглавы Сочи Сергея Юрина. Конфискации подлежат участки, дома и коммерческие помещения кадастровой стоимостью 192 млн руб., оформленные на доверенных лиц экс-замглавы курорта.

Минэнерго объяснило нехватку бензина на АЗС Кубани и Крыма. В ведомстве отметили, что причиной является сезонная загруженность железных дорог.

В Майкопе у ипподрома на поле с сухой растительностью произошел крупный пожар, перекинувшийся на гаражи. Через несколько часов площадь возгорания достигла 2,3 тыс. кв. м.

Кассация оставила в силе решения Адлерского районного суда и апелляционной инстанции, согласно которым в собственность РФ возвращены 3,9 тыс. га земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи.

В Краснодаре с 22 августа на 5 руб. повысилась стоимость проезда в городском транспорте. Теперь поездка в трамвае, троллейбусе и автобусе КТТУ обойдется в 40 руб.

Власти Адыгеи опровергли введение особого положения в республике. Фейковая информация распространилась в соцсетях.

Станислав Гайнюченко 22 августа официально вступил в должность главы Усть-Лабинского района Краснодарского края. Он исполнял обязанности руководителя муниципалитета с 22 июня 2023 года после отставки Сергея Запорожского.

Некоторые школы Краснодарского края в новом учебном году наберут более 15 первых классов. Всего в регионе насчитывается более 3 тыс. будущих школьников.

Под Туапсе столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе четверо детей.

13-летний водитель разбился на отцовской машине в станице Ленинградской. В автокатастрофе также скончался его несовершеннолетний пассажир.

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