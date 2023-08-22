В Краснодаре 1 сентября откроют четыре новые школы

В Краснодаре завершили строительство четырех школ. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, все учреждения примут школьников 1 сентября.

Школы на 1550 мест каждая в районе Западного обхода и в жилом районе Восточно-Кругликовский, а также на 300 мест по улице Демидовской уже ввели в эксплуатацию. Еще одно учреждение на 1500 мест по улице Тверской получило заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации. Позже школа также получит акт ввода.

В новых образовательных учреждениях установлено современное оборудование и построены актовый и спортивный залы, библиотека, обеденная зона и медблок. На территории есть спортивно-игровые площадки, беговые дорожки и поля для мини-футбола.

Татьяна Ручкина

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