Главные новости за 22 августа. Воронеж, Белгород, Липецк

На рынке в центре Воронежа нашли очаг сибирской язвы. По указу губернатора, по 23 октября в городе введен карантин.

Бывший студент Воронежского медуниверситета якобы распространил в телеграм-канале фейк о проведении в стенах вуза квеста о нападении ученого-иноагента.

В Белгородскую область доставили часть пленки для оклейки периметров местных учреждений образования.

В новом учебном году старшие классы в школах Воронежской области будут учиться по новым учебникам истории с разделом о спецоперации.

Двух липчан осудили за похищение людей ради хищения средств от продажи их квартир. Каждому из фигурантов назначены 15 лет колонии.

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству исковое заявление АО «МАЗ “Москвич”» о взыскании 75,2 млн руб. с воронежской таможни.

В пригородном Новоусманском районе Воронежской области строится спортивно-стрелковый комплекс.

Департамент ЖКХ Воронежской области отклонил концессионную инициативу ООО «Экомир» о строительстве полигона и мусоросортировочного комплекса за 484,9 млн руб.

Грайворонский райсуд Белгородской области признал местного жителя Геннадия Жительного виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Первый кассационный суд оставил в силе решение Центрального райсуда Воронежа о запрете ГК «Развитие» строительства высотки у развязки на улице Остужева.