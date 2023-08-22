Глава военной разведки Украины пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах новых ударов по Крыму в ближайшее время. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на опубликованный агентством УНИАН видеокомментарий господина Буданова.

«Мы должны просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите»,— сказал глава ГУР.

22 августа Минобороны России сообщило о шести сбитых беспилотниках. Два из них упали в 40 км от Крыма.

О планах ВСУ зайти в Крым Кирилл Буданов сообщал и в июле. Кроме того, в середине августа глава СБУ Василий Малюк заявил, что самостоятельно разрабатывал и осуществлял первый теракт на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября. Тогда на объекте подорвался грузовик и загорелось семь цистерн с топливом грузового поезда. В результате погибли пять человек. В СКР назвали произошедшее терактом и завели уголовное дело.

Татьяна Ручкина

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