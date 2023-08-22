Глава Кубани поручил построить в Крымске детскую школу искусств

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил построить в районе центра Крымска детскую школу искусств. Как сообщает пресс-служба администрации региона, средства на объект выделят по краевой госпрограмме.

«Муниципалитету необходимо новое здание для детской школы искусств. Она должна быть современной, комфортной, доступной по своей логистике для всех ребят, кто хочет рисовать, заниматься музыкой и другой творческой деятельностью»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он также сообщил, что в селе Мерчанское в 2024 году откроют многофункциональную спортплощадку с освещением, тренажерами и современным покрытием. Сейчас в населенном пункте нет ни одного спортивного объекта. Губернатор считает такую ситуацию недопустимой.

Вениамин Кондратьев также поручил отремонтировать одну из старейших школ Крымска. Учреждение включат в программу капремонта.

Татьяна Ручкина

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