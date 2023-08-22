Двоих жителей Липецка осудили за похищение людей ради продажи их квартир

Проживающих в Липецке мужчин в возрасте 43-х и 34-х лет осудили за похищение двоих людей из корыстных целей с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч.2,3 ст. 126 УК РФ, до 15 лет колонии) и за вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет колонии). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019-2020 годах мужчины похитили «социально неблагополучных собственников помещений, злоупотребляющих спиртными напитками и имеющих долговые обязательства». Оставив их «под присмотром лиц, не осведомленных о преступном умысле», липчане нашли покупателей и под угрозой насилия в отношении пленников и их родственников заставили своих жертв подписать договоры купли-продажи.

Так две однокомнатные квартиры в районе Опытной станции и улицы Неделина в облцентре были реализованы за 3,4 млн руб. 500 тыс. руб. из этой суммы мужчины потратили на приобретение для одного из пленников заброшенного дома в Долгоруковском районе, комнаты в общежитии «с худшими жилищными условиями» — для другого. Разницу в сумме 2,9 млн руб. злоумышленники оставили себе.

О преступлениях стало известно, когда тетя одного из потерпевших обратилась в правоохранительные органы. При установлении обстоятельств произошедшего следователи выявили еще один подобный факт в отношении другого местного жителя. Сотрудники СК задержали подозреваемых и выяснили, что один из них не раз был судим за кражи, разбой и вымогательство. Они не признали вину в содеянном.

«Все доводы были тщательно проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания более 30 свидетелей, результаты обысков, осмотров всех жилых помещений, в которых удерживались потерпевшие, а также объектов преступного посягательства, других следственных действий, что позволило суду вынести обвинительный приговор»,— рассказали в Следственном комитете.

Каждому из фигурантов было назначено 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и восемь месяцев.

Алина Морозова

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