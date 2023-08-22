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Глава военной разведки Украины пообещал новые удары по Крыму

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал «на днях» новые удары по территории Крыма. Видео с комментарием господина Буданова опубликовало агентство УНИАН.

Фото: страница Кирилла Буданова в Telegram

Фото: страница Кирилла Буданова в Telegram

Господин Буданов пригрозил атаками на полуостров. «Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите»,— сказал глава ГУР.

Сегодня, 22 августа, Минобороны России сообщило о шести сбитых беспилотниках, два из которых упали в 40 км от Крыма. В начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности страны к двум атакам на Крымском мосту — 17 июля 2023 года и 8 октября 2022 года.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская

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