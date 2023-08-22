«Яндекс Погода»: 23 августа в Черноземья будет преимущественно облачно, до +24°

В среду на территории Черноземья ожидается преимущественно облачная погода, а среднесуточная температура составит от +21° до +24°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего в этот день будет в Белгороде, где ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +24°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбовской и Липецкой областей, где пройдут дожди и грозы, а отметка термометра достигнет соответственно лишь +20° и +21°. В остальных регионах Черноземья 23 августа будет облачная погода с прояснениями: в Воронежской и Орловской областях температура прогреется до +22°, в Курской - до +23°.

Владимир Зоркий