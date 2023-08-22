СКР возбудил дело после ДТП с двумя погибшими подростками в Ленинградском районе

В Ленинградском районе возбудили уголовное дело (ч. 5 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

ДТП произошло утром 22 августа на 52-м км автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская. По предварительным данным, 13-летний подросток взял машину своего отца. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.

В результате аварии ребенок и находившийся в салоне машины 17-летний пассажир погибли. Водителя одного из встречных автомобилей доставили с травмами в медучреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Татьяна Ручкина

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