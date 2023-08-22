С начала 2023 года липецкие предприниматели получили 1,3 млрд рублей кредитов

В Липецкой области с начала 2023 года более 110 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили кредиты на 1,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Уточняется, что поручителем во всех договорах выступил областной фонд поддержки МСП.

По данным чиновников, поручительством фонда активно пользуются производственные предприятия, компании сфер туризма, общественного питания, строительства, транспорта и медицины.

В правительстве считают, что механизм поручительства фонда можно комбинировать с «зонтичными» поручительствами федерального института развития в этой сфере «Корпорация МСП». Это, уверены власти, поможет покрыть больший объем обязательств, не обременяя собственное имущество залогом.

«Бизнес — это не только доход. Часто, особенно на начальных этапах, свое дело требует дополнительных вложений, которые потом окупаются»,— считает губернатор Игорь Артамонов

Ранее стало известно, что липецкий фонд развития предпринимательства будет докапитализирован на 148 млн руб.

Алина Морозова

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