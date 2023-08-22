Крымскому району на реализацию госпрограмм направят 3 млрд рублей

В 2023 году из бюджета Краснодарского края Крымскому району выделят почти 3 млрд руб. на реализацию госпрограмм. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Деньги пойдут на то, чего в первую очередь ждут жители: строительство и оснащение детских садов, школ, спортзалов, реконструкцию домов культуры, ремонт дорог, коммунальных сетей и благоустройство»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В прошлом году Крымский район участвовал в реализации 16 краевых госпрограмм. Всего муниципалитет привлек почти 25 млрд руб. инвестиций. Замглавы Кубани Александр Руппель отметил, что в промышленности делают ставку на запуск новых и модернизацию существующих производств, осваивают современные технологии. Кроме того, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в Крымском районе за последние семь лет увеличились в 1,7 раза и за 2022 год составили 4,8 млрд руб.

В районе ремонтируют тепловые и сети водоснабжения, модернизируют и строят котельные, возводят и проектируют школы. По словам вице-губернатора Анны Миньковой, улучшение условий в образовательных учреждениях уже показало результаты в виде максимальных баллов по ЕГЭ у нескольких школьников.

Татьяна Ручкина

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