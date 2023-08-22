У авторынка в Воронеже столкнулись десять машин, трое пострадавших

Три человека пострадали в результате столкновения экскаватора-погрузчика, грузовика, внедорожника, кроссовера и шести легковых автомобилей у дома № 36д на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ДТП пострадали водитель кроссовера Volkswagen Touareg и двое пассажиров легковушки Opel Astra. Все они получили травмы и были доставлены в больницу.

Последствия ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия, к которому могло привести обильное выпадение осадков.

Ранее правительство Воронежской области призвало жителей региона строже соблюдать ПДД в самом аварийном месяце в году.

Алина Морозова

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