Онлайн-кредиты могут стать «подушкой безопасности» для воронежских предпринимателей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам исследования ПСБ и «Опоры России» индекс деловых настроений RSBI в июне достиг максимальных значений за всю историю наблюдений и составил 55,3 пункта. Это означает, что деловая активность малого и среднего бизнеса находится на подъеме, отражая положительные тенденции в экономике, доступность кредитования и увеличение продаж. Какие финансовые инструменты помогут воронежским предпринимателям поддержать этот тренд и сохранить бизнес в тонусе, мы узнали у экспертов ПСБ.

Предприятия малого и среднего бизнеса эксперты считают самыми динамичными сегментами рынка, для которых важен быстрый и лёгкий доступ к заемным средствам под адекватный процент. ПСБ в числе первых предоставил бизнесу возможность онлайн-кредитования, которое помогает предприятиям своевременно пополнять оборотные средства для выплаты зарплат, закупки сырья и современного оборудования, масштабировать производство, выхода на новые рынки.

Брать и пополнять 10 лет подряд

Дать возможность бизнесу пользоваться резервным кошельком, и не обращаться в банк за одобрением всякий раз, когда нужны деньги, – такую цель поставил перед собой ПСБ, когда разрабатывал для бизнеса кредит «Лимит Открыт». Программа позволяет получить до 100 млн рублей без обеспечения и решает сразу две задачи.

Во-первых, предприниматель знает заранее, какой размер займа ему будет выдан. ПСБ с помощью цифровых инструментов анализирует информацию о компании в открытых источниках и на основе полученных данных создает индивидуальные предложения для представителей малого и среднего бизнеса. Главная особенность «Лимит Открыт» — его моментальная доступность: для конкретной компании решение уже принято банком, максимально возможная к получению сумма заранее рассчитана и одобрена.

Во-вторых, сам кредит представляет собой не разовый заём, а 10-летнюю возобновляемую кредитную линию, то есть некий финансовый резерв, который всегда доступен без дополнительных одобрений со стороны банка. Это значит, что получать денежные средства можно отдельными частями, количество траншей определяет сам пользователь. Например, необходимо оплатить аренду помещения, погасить коммунальный платеж, закупить оборудование: денежный лимит частично выбирается, но автоматически восстанавливается после возврата использованных средств.

Кредит можно оформить дистанционно и только с основным поручительством учредителей бизнеса.

Безбумажный и быстрый заём

Почти каждый бизнесмен время от времени сталкивается с ситуацией, когда денег на счету недостаточно, а нужно выдавать зарплату, платить поставщикам, закрывать кассовые разрывы. С помощью кредита «Без бумаг. Оборотный» можно быстро привести свои дела в порядок. На сегодняшний день это один из самых популярных кредитов для предприятий среднего и малого бизнеса. Только в Воронежской области за последнее время им воспользовались более 200 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, убедившись, что этот финансовый продукт действительно полезен для бизнеса.

У кредита сразу несколько важных преимуществ. В большинстве случаев он выдаётся в течение нескольких часов после заявки. При оформлении не требуется залог, что для малого и среднего бизнеса важно.

Наконец, не нужно собирать большое количество документов, потому что основная бизнес-информация и отчётность заёмщика подлежат раскрытию и находятся в свободном доступе. Поэтому оформить заявку можно без посещения офиса банка, онлайн – достаточно зайти на соответствующую страницу официального сайта ПСБ и нажать кнопку «Оформить». И потребуется только один документ, подтверждающий обороты компании (это может быть выписка из интернет-банка).

В итоге, если предприниматель - добросовестный налогоплательщик, его предприятие не находится в стадии банкротства, платёжные обязательства ранее исправно выполнялись и нет судебных исков, а собственный капитал не отрицательный, то он может рассчитывать на получение финансирования.

Кредит «Без бумаг. Оборотный» предоставляется на срок до трёх лет по ставке от 11%*. Возможно досрочное погашение – и частичное, и полное. Получить деньги в ПСБ может практически любой предприниматель, даже представитель микробизнеса.

* Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств, по программе льготного кредитования Минэкономразвития РФ, срок кредита — от 3 до 36 месяцев, процентная ставка от 11% годовых. Порядок погашения: аннуитетный график платежей. Допускается полное досрочное погашение через интернет-банк. Комиссия при досрочном (полном или частичном) погашении в дату досрочного погашения составляет 2% от суммы досрочного погашения. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой.

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