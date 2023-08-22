Правительство РФ выделило еще 100 млн на ремонт моста в Рыбинске

Ярославская область получит дополнительные почти 100 млн руб. на продолжение капитального ремонта Волжского моста в Рыбинске. Регион вошел в список шести областей, которые получат финансирование. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

В постановлении указывается, что регион получит 97 млн руб. на продолжение ремонта. «За счет федерального финансирования там идет укрепление опор, замена старых перекрытий, перекладка дорожного полотна и другие работы. Закончить капитальный ремонт моста предполагается летом 2024 года»,— говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас мост ремонтирует АО «ГК "ЕКС"», стоимость контракта составляет 2,8 млрд руб. Финансирует ремонт Волжского моста федеральный бюджет.

Алла Чижова