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Правительство РФ выделило еще 100 млн на ремонт моста в Рыбинске

Ярославская область получит дополнительные почти 100 млн руб. на продолжение капитального ремонта Волжского моста в Рыбинске. Регион вошел в список шести областей, которые получат финансирование. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

В постановлении указывается, что регион получит 97 млн руб. на продолжение ремонта. «За счет федерального финансирования там идет укрепление опор, замена старых перекрытий, перекладка дорожного полотна и другие работы. Закончить капитальный ремонт моста предполагается летом 2024 года»,— говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас мост ремонтирует АО «ГК "ЕКС"», стоимость контракта составляет 2,8 млрд руб. Финансирует ремонт Волжского моста федеральный бюджет.

Алла Чижова

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