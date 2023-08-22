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Коммерсантъ FM
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В Дании восемь украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16

Вооруженные силы Дании начали готовить украинских летчиков к управлению истребителями F-16, сообщило министерство обороны страны. Скандинавское государство собирается подготовить 8 пилотов, а также еще более 60 человек в качестве персонала, который будет обслуживать самолеты.

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP

Летчики прибыли на датскую военную авиабазу Скридструп, расположенную на юге Ютландии, вместе с 65 украинскими военнослужащими, которых будут обучать обслуживанию F-16. В ближайшие месяцы они пройдут обучение базовым навыкам пилотирования и обслуживания боевых самолетов F-16, поясняет датское военное ведомство. В общей сложности Дания планирует передать Киеву 19 истребителей. Страна объявила о готовящихся поставках вместе с Нидерландами, всего они передадут 42 самолета, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинской армии нужны самолеты, которые могли бы стать элементом противовоздушной обороны и при этом наносить удары по наземным целям. В качестве приоритетного варианта он называл американский истребитель F-16. Поскольку США производят истребители F-16, для экспорта самолетов другим странам требуется одобрение Вашингтона.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Украина получит американские истребители F-16 через несколько месяцев. Господин Резников полагает, что самолеты поступят в распоряжение ВСУ через пять-шесть месяцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский летает за крыльями».

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