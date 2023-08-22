СМИ: в Греции обнаружили тела 26 мигрантов в горящем лесу

В горящем лесу Дадиас к северу-востоку от греческого города Александруполис близ сухопутной границы с Турцией обнаружили 26 погибших мигрантов. Об этом сообщает местный информационный портал Newsit.gr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandros Avramidis , Reuters Фото: Alexandros Avramidis , Reuters

Лес Дадиас горит третий день подряд. Ранее сегодня, 22 августа, пожарная служба Греции сообщала об обнаружении 18 тел в горящем лесу. Полиция инициировала расследование.

В пожарной службе уточнили, что накануне жителям в районе Дадиаса разослали сообщение на мобильные телефоны о срочной эвакуации. Так как заявлений об исчезновении местных жителей не поступало, правоохранительные органы считают, что обнаружили тела мигрантов.

Лусине Баласян