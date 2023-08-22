Вокзалы Сочи и Краснодара лидируют в СКФО и ЮФО по количеству отправленных туристов

Железнодорожный вокзал Адлер стал лидером среди крупнейших вокзалов СКЖД по количеству отправленных пассажиров в пригородном и дальнем сообщении. По данным пресс-службы СКЖД, он принял 3,4 млн человек в январе — июле 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Второе место занял вокзал Сочи, обслужив 2,6 млн пассажиров. Третье место у вокзала Краснодар-1 — 2,5 млн пассажиров. Четвертое место занял вокзал Ростов-Главный (2,4 млн), а дальше снова расположились курорты Кубани — Анапа (1,3 млн), Лазаревская (888 тыс.), Туапсе (812 тыс.), Новороссийск (779 тыс.). В число лидеров также вошли вокзалы Кисловодск (776 тыс.), Пятигорск (757 тыс.), Ессентуки (743 тыс.), Минеральные Воды (536 тыс.), Олимпийский парк (530 тыс.) и Лоо (397 тыс.).

Всего за семь месяцев с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 23,3 млн пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров зафиксирована на вокзальных комплексах курортных зон Черноморского побережья.

Татьяна Ручкина

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