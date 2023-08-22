В Воронеже мужчину осудили за «неуважение» к символике Вооруженных сил РФ

Железнодорожный райсуд Воронежа назначил наказание 38-летнему мужчине за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, до 15 суток ареста) и дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа для граждан). Он отправлен на 12 суток под административный арест и оштрафован на 35 тыс. руб., сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в силовых структурах, речь идет о гражданине РФ без постоянной регистрации в стране. Он пошел на правонарушение в мае на территории пункта временного размещения для беженцев на базе отдыха «Обломов». Уточняется, что мужчина «проявил неуважение» к нашивкам с символикой Вооруженных сил РФ (ВС РФ), ЧВК «Вагнер» и буквой Z — одним из главных символов спецоперации. В полиции добавили, что он дискредитировал ВС РФ публично, нецензурно выражался в их адрес. Также проявлял агрессию в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Курской области бывшего учителя оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на уроке.

Алина Морозова

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