Зеленский обсудил новые маршруты поставок зерна с Молдавией и Хорватией

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Грецию встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Молдавии Майей Санду. С ними он обсудил организацию альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна на фоне приостановки зерновой сделки, сообщил офис украинского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По итогам встречи Андрей Пленкович подтвердил готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Детали обсуждения вопроса с президентом Молдавии не упоминаются.

Сообщается, что Владимир Зеленский проинформировал Андрея Пленковича «о незаконном блокировании Россией судоходства в Черном море» и ударах РФ по портовой инфраструктуре Украины, «которые ставят под угрозу мировую продовольственную безопасность».

После выхода России из зерновой сделки 18 июля Украина открыла временные морские коридоры для торговых судов. Россия заявила, что все входящие в украинские порты суда будет рассматривать как военную угрозу. На прошлой неделе Сухогруз Joseph Schulte прошел по коридору из Одессы в Турцию под флагом Палау. Власти США и Евросоюза при участии Румынии и Молдавии планируют проложить альтернативные маршруты для вывоза зерновых из украинских портов.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Полина Мотызлевская