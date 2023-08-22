Глава Кубани поручил отремонтировать одну из старейших школ Крымска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил включить одно из старейших образовательных учреждений Крымска в программу капремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Школа №20 на улице Коммунистической была построена в 1886 году, затем разрушена во время Великой Отечественной войны и восстановлена в 1950 году. Сейчас там приводят в порядок отдельные классы и строят галерею, соединяющую учебный блок со столовой. Однако глава региона поручил обновить учреждение полностью.

Он также посетил школу №44 в хуторе Новоукраинском, рассчитанную на 400 мест. Ее открыли в 2021 году по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Внутри трехэтажного здания расположились компьютерные и лингафонные кабинеты, интерактивные доски, укомплектованный медицинский блок, спортивный и актовый залы. Учреждение считается одним из лучших в районе.

Георгий Ефименко

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