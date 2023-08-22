Воронежские старшеклассники будут учиться по новым учебникам истории с разделом об СВО

В новом учебном году 10-е и 11-е классы школ Воронежской области будут учиться по новым учебникам истории с разделом о спецоперации. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава департамента образования Наталья Салогубова. На эти цели из областного бюджета было выделено 52 млн руб. Школьники получат эти учебники бесплатно. Книги поступают в регион.

Госпожа Салогубова добавила, что в целом на обновление фонда методических пособий воронежских школ из областного бюджета было направлено 500 млн руб. В эту сумму входит оснащение и двух новых учреждений, которые должны открыться в облцентре 1 сентября — «мегашколы» на Московском проспекте на 2 860 мест и школы №107 в микрорайоне «Процессор» на 1 500 мест.

Также госпожа Салогубова рассказала, что 29 и 30 августа в детсадах, школах, техникумах, центрах дополнительного образования Воронежской области пройдут «учения по безопасности». При взаимодействии с Росгвардией департамент обучит сотрудников учреждений — не только охранников, но и всех, кто может оказаться в здании во время ЧП — действовать быстро и технично. Например, на учениях будут отрабатывать установку столов для перекрытия прохода человеку, «который пришел в школу и имеет злой умысел».

В День знаний меры безопасности в образовательных учреждениях «будут приняты на высоком уровне». Администрациям школ не запрещают проводить праздничные линейки для всех учеников, но рекомендуют «очень внимательно подойти к этому вопросу». В случае большой школы можно ограничиться торжествами на улице для первоклассников и выпускников, а для остальных детей провести их в классах, считает госпожа Салогубова. При этом она считает возможным пригласить на линейку всех ребят в маленькой школе, где учатся не более 30 человек.

Ранее стало известно, что с 1 сентября по новым учебникам истории должны начать учиться школьники Курской области.

Алина Морозова

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