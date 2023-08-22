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Коммерсантъ FM
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Китай оштрафовал американскую компанию Mintz на $1,5 млн

Китайский регулятор оштрафовал американскую аудиторскую компанию Mintz на $1,5 млн, обвинив ее в сборе статистических данных без надлежащего разрешения. Об этом вчера, 21 августа, написала The Wall Street Journal (WSJ), обнаружившая соответствующее заявление Пекинского муниципального управления статистики от 5 июля. В заявлении говорится, что Mintz проводила статистические исследования и проверки, «связанные с зарубежными» странами, без разрешения китайских властей, что нарушает местное законодательство.

По данным управления, компания проводила такие проверки по 37 проектам в период с марта 2019-го по июль 2022 года, детали не сообщаются. Сама Mintz о штрафе также не объявляла и на запрос WSJ не ответила.

В марте китайская полиция провела обыски в пекинском офисе компании, а также задержала пятерых сотрудников Mintz. Позже обыски прошли в других аудиторских компаниях — Bain и Capvision. По мнению экспертов, подобные компании объединяет то, что они занимаются различными проверками по заказу клиентов. Они проверяют надежность бизнеса, в который клиенты хотят вложить деньги, биографические данные потенциальных партнеров и сотрудников и т. д. Это требует сбора довольно большого количества данных, причем не только из открытых источников. Как отмечают эксперты, теперь такая деятельность привлекает все более пристальное внимание китайских властей, которые все чаще говорят о шпионаже и угрозе национальной безопасности.

Яна Рождественская

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