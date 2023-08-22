Приезжих будут судить за попытку сбыта 30 кг наркотиков у вокзала в Краснодаре

Приезжих из Воронежской области будут судить за попытку сбыта не менее 30 кг наркотиков на парковке у вокзала в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, 3 ноября 2022 года два жителя Воронежской области 21 и 24 лет, действуя организованной группой с неустановленным лицом, находились на автомобильной парковке на Привокзальной площади в Краснодаре. Там они пытались сбыть крупную партию синтетического наркотического средства. В ходе предварительного следствия правоохранители выяснили, что один из подсудимых не позднее 5 августа 2022 года купил два поддельных водительских удостоверения для использования в личных целях, а также сбыта одного из них.

Деятельность молодых людей пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. На приезжих завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения. Молодых людей заключили под стражу. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы с возможностью назначения дополнительных наказаний.

Татьяна Ручкина

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