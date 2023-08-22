The Information: в Bloomberg сменилось руководство

В компании Bloomberg, которой принадлежит сервис финансовой информации Bloomberg Terminal, информационное агентство и другие СМИ, сменилось руководство. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщило издание The Information. Оно ссылается на внутренний документ компании, отправленный сотрудникам ее владельцем Майклом Блумбергом.

В письме сообщается, что новым генеральным директором Bloomberg LP станет Влад Клячко, который ранее был директором по продукту и технологиям. Господин Блумберг, до сих пор занимавший пост гендиректора, замечает в письме, что не собирается полностью уходить из компании. Новым главой совета директоров станет Марк Карни, ранее возглавлявший Банк Англии. Кроме того, в Bloomberg сменится состав совета директоров — в него будут приглашены новые участники, а нынешние директора станут почетными членами.

Также в компании сменятся президент и финансовый директор. Президентом станет Джей Пи Заммитт, до этого занимавший должность операционного директора. Финансовым директором станет Патти Роскилл, которая до этого занималась в компании бухгалтерией и отчетностью. В Bloomberg отказались комментировать информацию об изменениях.

Яна Рождественская