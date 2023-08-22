Нововоронежская АЭС: творческий отраслевой конкурс помог юной жительнице атомграда выбрать профессию

В городской Думе города-спутника Нововоронежской АЭС – Нововоронежа наградили победителей творческого конкурса Международного детского проекта «Территория успеха: в объятиях природы», организованного «Территорией культуры Росатома».



Фото: Ольга Мартынова

В этом году в нем приняли участие более 500 человек, из которых 70 нововоронежцев – 65 школьников и 5 студентов Нововоронежского политехнического института (филиала НИЯУ МИФИ). Финалистами города стали Леонид Пантилеев, Софья Повеквечных, Лилия Буря. Двое побывали на Экологическом детском форуме в Алтайском крае. Для серебряного призера муниципального этапа Софьи Повеквечных это уже четвертая поездка.

«Впервые попала на форум в 2019 году. Тогда я только начинала фотографировать на маленькую мыльницу. Заняла второе место, поняла, что мне это нравится. В 2021 году взяла гран-при. Это дало понять, что фотография – то, чем я хочу заниматься и дальше. Участие в проекте помогло мне развиться в своем хобби и определиться с дальнейшей профессией. В этом году я поступила в Российский государственный университет им А.Н. Косыгина на профиль подготовки «Фотоискусство и мультимедиа дизайн». Очень здорово, что у меня была возможность попробовать себя. И она дала многое – опыт, знакомства и увлечение на всю жизнь», - поделилась Софья Повеквечных.

Фото: Ольга Мартынова

Международный проект «Территория успеха: в объятиях природы» проводится ежегодно при поддержке госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций», венгерской АЭС «Пакш». В нем участвуют дети в возрасте от 12 до 17 лет из российских городов присутствия атомной промышленности и зарубежных городов-побратимов. Проект формирует бережное отношение к родной природе.

«Отраслевые творческие проекты для того и создавались, чтобы дети могли проявить себя с раннего возраста, определиться в интересах и хобби. Вы растете и активно участвуете в жизни своих школ и города. Благодаря вам имя Нововоронежа на слуху. Помните, что город всегда вас ждет после окончания вуза, он нуждается в ярких и талантливых жителях», - сказал глава городского округа город Нововоронеж, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.