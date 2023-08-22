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Коммерсантъ FM
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В Челябинске арестовали подозреваемого в диверсии

Суд в Челябинске заключил под стражу 29-летнего горожанина, подозреваемого в диверсии (ст. 281 УК РФ) на железной дороге. Мера пресечения избрана 22 августа сроком на два месяца. Об этом «Ъ» сообщил источник в суде.

Жителя Металлургического района Челябинска задержали сотрудники УФСБ России совместно с коллегами из ГУ МВД и Южно-Уральского линейного управления МВД России. По данным источника в правоохранительных органах, горожанин причастен к поджогу релейного шкафа ночью 13 августа на тупиковом подъездном пути железнодорожной станции Баландино, расположенной недалеко от аэропорта.

Задержанный являлся подписчиком Telegram-канала запрещенной в РФ террористической организации и готовился совершить серию диверсий, но силовики ее прервали, сообщает источник. Следственный отдел УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовные дела о диверсии и покушении на диверсию. В правоохранительных органах региона официально ситуацию не комментируют.

Юлия Гарипова, Челябинск

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