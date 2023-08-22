В Воронеже движение с нового моста Остужевской развязки на старый переключили досрочно

Движение с нового моста Остужевской развязки над железнодорожными путями в Воронеже перевели на старый досрочно. Планировалось, что это произойдет в ночь с 22 на 23 августа, однако дорожникам удалось сделать это уже к 14:00 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Такое решение было принято в связи с улучшением погоды на фоне вчерашнего ливня.

Новая схема движения необходима для завершения работ в пришовных зонах и обновления разметки на новом мосту, движение по которому было открыто в сентябре 2022 года. Их планируется завершить к началу сентября — тогда будет открыто движение по обоим путепроводам по постоянным схемам. Каждый из них будет предназначен для проезда в своем направлении.

Первый этап реконструкции Остужевской развязки в Воронеже почти за 1,2 млрд руб. выполняет производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Генподрядчиком второго этапа по итогам аукциона стало местное ООО «СМУ-90» Вардана Агароняна. Компания была готова исполнить условия контракта по начальной цене — за 1,65 млрд руб. В ходе работ она выросла до 2,1 млрд.

О планах властей Воронежа по транспортному развитию города до 2041 года — в материале «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия»

Алина Морозова

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