Под Воронежем строят спортивно-стрелковый комплекс

В пригородном Новоусманском районе Воронежской области возводится спортивно-стрелковый комплекс. Его проектом предусмотрено строительство стрелковых галерей разного типа, работы финансируются за счет средств частного инвестора, имя которого в муниципалитете предпочли не называть, как и объем вложений в объект.

Спортивно-стрелковый комплекс в Бабяковском сельском поселении будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований по пулевой стендовой и практической стрельбе всероссийского, регионального и муниципального уровней. В районе проект называют «совместным» с местной администрацией, региональными властями и областной Федерацией практической стрельбы.

По информации муниципалитета, проект реализуется уже несколько лет. «Работа осложнялась спецификой будущего комплекса, однако при поддержке правительства области удалось подобрать территорию и пройти все этапы оформления участка. Проектом предусмотрено строительство непосредственно здания комплекса, стрелковых галерей разного типа, парковки для посетителей, кафетерия, детской площадки»,- рассказали в администрации района.

Владимир Зоркий