Датские министры обороны и экономики поменялись портфелями

Канцелярия премьер-министра Дании объявила во вторник о перестановках в правительстве. Как сообщается, министр обороны и заместитель премьер-министра страны Йакоб Эллеманн-Йенсен займет пост министра экономики, сохранив должность заместителя премьер-министра. Нынешний же министр экономики Трольс Лунд Поульсен займет пост министра обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Как сообщается, господин Эллеманн-Йенсен, глава входящей в правительственную коалицию Либеральной партии Дании, в начале августа вернулся на работу после полугодового отпуска из-за стресса. На брифинге во вторник, 22 августа, он заметил, что сам просил освободить его от должности министра обороны. По его словам, в ситуации, когда Дания наращивает военно-политическую помощь Украине, министр обороны должен «полностью концентрироваться и отдавать все силы» своей работе. Он этого сделать не может, поскольку должен совмещать свою работу с руководством партии и выполнять обязанности заместителя премьер-министра.

Перестановка фактически закрепляет ситуацию, существовавшую в стране последние полгода: на время отпуска министра обороны его обязанности выполнял как раз господин Поульсен.

Андрей Келекеев