Разделяя высоту

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие решения выбирают девелоперы для проектов бизнес- и премиум-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Особые решения сегодня встречаются почти в каждом проекте бизнес- и премиум-класса столицы. К примеру, лаундж-зоны на высоких этажах, а также авторские концепции благоустройства и патио. Но общественные пространства на кровле на высоте, пожалуй, один из наиболее ярких трендов.

По данным специалистов компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум», в проектах бизнес- и премиум-класса в городе насчитывается пять комплексов с эксплуатируемой кровлей и девять — с террасами на стилобатах. Дома с рекреацией на стилобате широко распространены в более демократичных сегментах и долгое время не были актуальны для «премиума».

По данным аналитиков, в 2020 году на рынке было представлено восемь проектов бизнес- и премиум-класса с «высотной инфраструктурой». Среди них было четыре жилых комплекса с террасами на стилобатах, кровлях галерей и входных групп. Еще четыре — с эксплуатируемой крышей. В таких домах предлагалось около 4 тыс. лотов, в которых было предусмотрено почти 350 тыс. кв. м.

В этом году количество проектов в стадии продаж увеличилось до 14. Это девять жилых комплексов с благоустроенными стилобатами и пять — с эксплуатируемыми крышами. А объем квартир в таких новостройках подрос вдвое, до 707 тыс. кв. м.

Что касается стоимости квартир в проектах с террасами на крыше, то она может быть на 5% и даже на 10% выше аналогичных предложений без подобной инфраструктуры. Но, как правило, такая надбавка складывается из ряда факторов. Помимо террасы, в таких проектах зачастую предусмотрено еще несколько особых решений, которые тоже дают добавленную ценность для покупателей.