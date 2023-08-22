Жителя Севастополя осудили на 13 лет за изнасилование дочери-подростка

Нахимовский районный суд приговорил 45-летнего жителя Севастополя к 13 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера против собственной 13-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

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Следствием установлено, что с декабря 2021 года по март 2022 года мужчина в нетрезвом состоянии насиловал 13-летнюю дочь, пока супруги не было дома. Подавленное состояние девочки заметили педагоги школы, которым она рассказала про половое насилие со стороны отца. Учителя передали информацию в правоохранительные органы.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Мужчине назначили срок, а также лишили его на 12 лет права заниматься работой с несовершеннолетними с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.

Георгий Ефименко

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