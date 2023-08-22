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Коммерсантъ FM
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Зеленский заявил главе ЕК о необходимости восстановить поставки агропродукции с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за содействие нормализации украинского экспорта и транзита сельхозпродукции. Он также подчеркнул необходимость полностью восстановить объемы поставок сельхозпродукции в страны Восточной Европы по истечении запрета, введенного ЕК.

Фото: @vonderleyen

Фото: @vonderleyen

«Я встретился с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы поблагодарить ее за усилия по нормализации украинского экспорта и транзита сельскохозяйственной продукции. Важно полностью восстановить их с 15 сентября»,— привел подробности встречи господин Зеленский в Telegram.

Владимир Зеленский также рассказал госпоже фон дер Ляйен о том, что Украина нацелена на достижение максимального результата в выполнении рекомендаций ЕК. «Ожидаем положительной оценки в отчете в рамках пакета расширения в октябре и решения государств-членов ЕС относительно начала в 2023 году переговоров Украины о членстве в Евросоюзе»,— отметил он.

В ходе встречи президент Украины и глава Еврокомиссии также обсудили альтернативные маршруты для поставок зерна. «Особое внимание было уделено безопасности и финансовым аспектам, вопросам страхования кораблей»,— отмечается в сообщении.

После начала военного конфликта на Украине значительные объемы украинской агропродукции начали поставляться по суше через Евросоюз из-за ограничения работы портов. После этого фермеры из Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии заявили об убытках.

Для решения проблемы Евросоюз до 15 сентября запретил импорт пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в эти страны, при этом транзит зерна по их территории разрешен. 19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили Еврокомиссию продлить запрет на ввоз украинского зерна сухопутным путем. Польша пообещала самостоятельно пролонгировать ограничения, если это не сделает Евросоюз.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Милена Костерева

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