МВД: два подростка разбились на угнанной LADA Granta в Краснодарском крае

Двое подростков на угнанной LADA Granta погибли в автокатастрофе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло утром 22 августа на трассе в станице Ленинградской.

«Примерно в 9:35 на 52-м километре автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская, тринадцатилетний водитель автомобиля LADA Granta (был заявлен в угон в дежурную часть) выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и не справился с управлением»,— сообщили в полиции.

После неуправляемого заноса автомобиль с двумя подростками (водитель и пассажир) столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2115 и российским внедорожником «Нива». Дети скончались на месте ДТП, водитель «Нивы» доставлен в Павловскую ЦРБ.

Наталья Решетняк

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