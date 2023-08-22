«Не исключено, что о новичках ЦСКА мы еще услышим»

В футбольном клубе ЦСКА пополнение — в Москву приехал нападающий сборной Чили Виктор Давила для подписания контракта, сумма которого, по неофициальной информации, составила €5,5 млн. Ранее спортсмен выступал за мексиканский клуб «Леон». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anne-Marie Sorvin / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Anne-Marie Sorvin / USA TODAY Sports / Reuters

В аэропорту Внуково нападающего, конечно, встречали журналисты. Первый же вопрос, который задали игроку представители прессы, был связан с произношением фамилии будущего армейца: Давила или Давила. Любопытно, что акцентированное ударение в итоге поставил переводчик.

Раз сам игрок это подтвердил, значит, все-таки Давила. Что касается суммы трансфера, то информация по этому вопросу поступает противоречивая. Кто-то пишет о €5,5 млн, кто-то — о $15 млн. Первая цифра ближе к истине, ведь именно в такую сумму оценивает нападающего авторитетный портал Transfermarkt.

Но в нынешних реалиях купить кого бы то ни было в российский чемпионат по рыночной цене, мягко говоря, сложно, уверен футбольный агент Роман Орещук: «У нас нет очереди из футболистов, которые хотят ехать в РФ. А если они и рассматривают этот шаг, то надо переплачивать».

Неудивительно, что перевод денег получился сложным. Из-за антироссийских санкций ЦСКА перевел деньги непосредственно игроку, который сам выкупил свой контракт у мексиканского «Леона», после чего отправился в Москву.

Причем даже эта схема платежа прошла через пять стран и три конвертации. Сначала деньги шли в Объединенные Арабские Эмираты, потом в Венесуэлу и Чили, и, наконец, в Мексику.

Правда, футбольный эксперт Андрей Аршавин не совсем понял решение руководителей ЦСКА по покупке игрока именно в линию атаки: «Просто на данном этапе эта позиция меньше всего, мне кажется, требует усиления».

К тому же трансферов на выход у ЦСКА пока больше, чем на вход. Ранее было объявлено, что команду покидает еще один футболист — Бактиёр Зайнутдинов. Полузащитник сборной Казахстана переходит в турецкий «Бешикташ» за €6 млн.

Если вспомнить все потери армейцев, добавить к ним еще и колумбийца Хорхе Карраскаля, который не сошелся характерами с тренером Владимиром Федотовым и собрался в «Динамо», то станет понятно, что одного трансфера для решения проблем ЦСКА недостаточно. Об этом говорит футбольный эксперт Владислав Радимов:

«Весь сезон невозможно выдержать одной обоймой. Причем этот состав довольно-таки молодой. Назвать ветеранами Ивана Облякова, Максима Мухина язык не повернется. С такой скамейкой претендовать ЦСКА даже на первую тройку будет очень сложно».

Руководство армейцев наверняка это понимает, и не исключено, что о новичках ЦСКА мы еще услышим. Ведь трансферное окно в России зарывается только 9 сентября. Пока же ждем информацию о зарплате нового нападающего красно-синих, которая наверняка станет достоянием общественности сразу после того, как контракт будет подписан.

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