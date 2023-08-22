Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области участники СВО будут получать бесплатные земельные участки

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о подписании поправок к региональному закону о бесплатном предоставлении земельных участков. Теперь его действие распространится на участников специальной военной операции, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами за проявленные заслуги.

Также губернатор подписал и другие законы, принятые местной облдумой. В частности, в регионе введена дополнительная льготная категория детей. Попавшие в нее ребята будут получать бесплатное двухразовое питание в государственных общеобразовательных организациях. Речь идет о детях из малоимущих и многодетных семей, которые учатся в школах-интернатах, но не живут в них постоянно.

В Курской области по принятому закону появится новый почетный знак и диплом «Я — курянин». Его будут получать победители олимпиад, соревнований и конкурсов, проявившие творческие и спортивные способности. При поступлении в вузы этот диплом будет давать 10 дополнительных баллов. Кроме того, по словам господина Старовойта, ради поддержки малого и среднего предпринимательства в Курской области с пяти до восьми лет увеличен период рассрочки оплаты выкупной стоимости арендуемого имущества. Инспекция Гостехнадзора по новому закону получила полномочия по региональному государственному контролю в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Земельные участки участникам специальной военной операции выдают бесплатно и в других регионах. Их оформление началось в Севастополе: уведомления с предложением конкретного земельного участка направлены уже 447 военнослужащим и членам семей погибших участников СВО в порядке очередности.

О новых льготах для студентов—участников СВО — в материале «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...