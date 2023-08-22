В Курской области участники СВО будут получать бесплатные земельные участки

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о подписании поправок к региональному закону о бесплатном предоставлении земельных участков. Теперь его действие распространится на участников специальной военной операции, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами за проявленные заслуги.

Также губернатор подписал и другие законы, принятые местной облдумой. В частности, в регионе введена дополнительная льготная категория детей. Попавшие в нее ребята будут получать бесплатное двухразовое питание в государственных общеобразовательных организациях. Речь идет о детях из малоимущих и многодетных семей, которые учатся в школах-интернатах, но не живут в них постоянно.

В Курской области по принятому закону появится новый почетный знак и диплом «Я — курянин». Его будут получать победители олимпиад, соревнований и конкурсов, проявившие творческие и спортивные способности. При поступлении в вузы этот диплом будет давать 10 дополнительных баллов. Кроме того, по словам господина Старовойта, ради поддержки малого и среднего предпринимательства в Курской области с пяти до восьми лет увеличен период рассрочки оплаты выкупной стоимости арендуемого имущества. Инспекция Гостехнадзора по новому закону получила полномочия по региональному государственному контролю в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Земельные участки участникам специальной военной операции выдают бесплатно и в других регионах. Их оформление началось в Севастополе: уведомления с предложением конкретного земельного участка направлены уже 447 военнослужащим и членам семей погибших участников СВО в порядке очередности.

О новых льготах для студентов—участников СВО — в материале «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж