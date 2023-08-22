В Башкирии вырос спрос на дорожных строителей

Спрос на дорожных строителей в Башкирии в текущем году вырос на 49% по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. Средние предлагаемые зарплаты в отрасли увеличились с 78,2 тыс. руб. до 114,9 тыс. руб.

В среднем в России были открыты более 46 тыс. вакансий в области дорожного строительства, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Средние предлагаемые в отрасли зарплаты выросли с 75,9 тыс. руб. во втором квартале 2020 года до 109,2 тыс. руб.

Башкирия и Свердловская область находятся на четвертом месте по количеству вакансий в дорожной отрасли (по 4% от всех вакансий). Лидерами являются Москва (14%), Красноярский край (11%) и Санкт-Петербург (6%).

Майя Иванова

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