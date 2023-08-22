Метрострой Северной столицы за год увеличил число сотрудников на тысячу человек

Компания «Метрострой Северной столицы» (МССС) за год увеличила штат примерно на тысячу человек до 4 тыс. сотрудников, но все равно ощущает нехватку персонала, пишут «Ведомости Северо-Запад».

В 2023 году МССС заключило с ООО «Строй инвест персонал» договор на привлечение рабочих по аутсорсингу стоимостью почти 899 млн руб.. По нему компания на протяжении 9 месяцев будет предоставлять для строительства петербургского метро арматурщиков, бетонщиков, электрогазосвращиков, штукатуров и каменщиков. Предполагается, что таким образом будет привлечено еще около 1 тыс. человек.

При этом в МССС отмечают, что «определенный дефицит рабочих кадров, общий для строительной отрасли, конечно, существует», и на данный момент компания продолжает вести прямой набор персонала, в частности, изолировщиков, электрогазосварщиков и бетонщиков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Беглов рассказал о планах построить 20 новых станций метро за девять лет.

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