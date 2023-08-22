Глава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил отпускать родителей первоклассников с работы на школьные линейки 1 сентября. Инициативу парламентарий выдвинул на федеральный уровень — отправил соответствующий документ министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Присутствие родителей на первом звонке, как считает депутат, играет значимую роль для детей. Как официально новое правило будет закреплено на законодательном уровне, если Минтруд оценит данное предложение, пока неизвестно. В беседе с «Ъ-СПб» господин Крупник раскрыл причины данной инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава парламентской фракции партии "Единая Россия" Павел Крупник

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава парламентской фракции партии "Единая Россия" Павел Крупник

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— День знаний, 1 сентября, имеет для родителей не меньшую значимость, чем для детей. Они отдают ребенка во взрослую жизнь. Конечно, для ребенка это стресс, поэтому важно, чтобы в этот день с ним были его родители.

Я надеюсь, Минтруд меня услышит. Ничего не случится с экономикой, если родители первоклашек получат возможность сходить на утренние линейки. Несколько часов пропуска на работе можно отработать в любой другой день. Я считаю, что инициатива можно обсуждать в министерствах, рабочих группах, на совещаниях Государственной думы.

— Чьи родители получат «отгул»?

— Я говорю о родителях первоклассников, но если есть возможность дать родителям шанс отводить детей во время обучения в начальной школе, то это было бы замечательно. Это предмет для дискуссии в обществе. В 11-м классе пусть родители сами решают, нужно идти на последний звонок и выпускной или нет. Если нужно, то возьмут выходной за свой счет. В этом проблемы нет. А первый класс — это особая история.

Работники любых компаний смогут взять себе несколько «отгульных часов». Для подтверждения, например, предоставить справку, что в семье ребенок идет в первый класс.

— Какова дальнейшая судьба инициативы?

— Сначала предложение рассмотрят в Министерстве труда и социальной защиты, потом межведомственная комиссия, а затем уже Госдума. И тогда уже новую норму можно будет закрепить в федеральном законодательстве. Но, может быть, хватит и решения министерства. Ведомство может отрегулировать этот момент постановлением, без отдельного закона. Я уже получил обратную связь от родителей бывших и нынешних первоклассников. Мне все сказали, что это хорошая идея. Возможно, немного запоздалая с точки зрения законодательства. Но лучше поздно, чем никогда.

— Почему вы решили вывести данное предложение на федеральный уровень?

— Первое сентября проводится по всей стране, а не только в Петербурге. Я не хочу ставить наш город в привилегированное положение перед всеми остальными школьниками и их родителями. На мой взгляд, это серьезная инициатива, и обсуждать и принимать ее нужно на федеральном уровне. С кем это мне обсуждать в парламенте? Фракция «Единая Россия» поддержит эту инициативу безусловно. Правительство города скажет, что это должен быть федеральный закон, чтобы не было вопросов у работодателей. Будет решение Минтруда — совершенно по-другому отреагируют и в Смольном, и в парламентах других городов. Я не хочу начинать такую серьезную инициативу на местечковом уровне.

Беседовали Надежда Ярмула, Полина Пучкова