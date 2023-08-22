На набережной реки Белой в Уфе хотят установить десять беседок за 5,9 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 31 августа выберет поставщика комплекта из десяти пергол (беседка с навесом) для размещения на набережной реки Белой, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5,95 млн руб., его оплатят из федерального, республиканского и городского бюджетов.

Перголы необходимо поставить в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Каркас беседки должен быть выполнен из профильной стальной трубы, пол — из древесно-полимерной композитной панели, односкатная кровля под уклоном — из цветного монолитного поликарбоната, потолок должен быть отделан лиственницей, на нем должна быть подсветка из трех светящихся шаров, стены отделаны шлифованными рейками из лиственницы. На стенах должны быть стенды из металлического каркаса с карманами под размещение картин и информационного материала. Зона отдыха должна быть оборудована скамьей с подсветкой и декоративными элементами и урной. Необходимо предусмотреть крепление между перголами.

Майя Иванова

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